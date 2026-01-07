Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Gaziler Derneği Güney Kıbrıs Rum kesiminin Yunanistan ve İsrail ile yaptığı silah anlaşması sonrası Rum Milli Muhafız Ordusu’nun yeni yıl dileği olarak Mağusa ve Girne limanlarına gelme arzusunun aymazlık olduğunu açıkladı.

KTBK Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca konuyla ilgili açıklamasında, KTBK Gaziler Derneği olarak KKTC'nin sınırlarını ve güvenliğini korumak için görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Yapılan anlaşmaların ve edilen tehditlerin ne Türkiye Cumhuriyeti'ni, ne de kendilerini korkutmadığını kaydeden Yuca, “Gelecekleri varsa görecekleri de var. Son nefesimize kadar bu toprakları korumak görevimizdir.” ifadesini kullandı.