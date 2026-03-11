Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan tasarruf tedbirlerini; “kamu maliyesinde disiplin sağlanması açısından olumlu bir adım olmakla birlikte kapsam ve etkileri bakımından yetersiz” olarak nitelendirdi.

Odadan yapılan açıklamada, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması ve mali disiplinin güçlendirilmesinin önemli olduğuna, ancak açıklanan tedbirlerin, bütçede hızla artan ve toplam harcamaların büyük bölümünü oluşturan personel giderleri ile cari transferler gibi temel harcama kalemleri üzerinde kalıcı bir etki yaratmasının zor göründüğüne dikkat çekildi.

İaşe-ikram, hane halkına yardım ve akaryakıt giderleri gibi bazı alanlarda yüzde 50’ye varan kısıtlamalar öngörülmüş olsa da bu tedbirlerin yıllık bazda sağlayacağı tasarruf miktarının kamuoyu ile paylaşılmadığını belirten KTTO, şunları kaydetti:

“Bu nedenle hükümetin, açıklanan tedbirlerin her bir harcama kalemi için enflasyondan arındırılmış olarak sağlayacağı tasarruf miktarını açık ve şeffaf biçimde ortaya koyması büyük önem taşımaktadır. Üç aylık, altı aylık ve 2026 yılı sonuna kadar ulaşılması hedeflenen tasarruf miktarlarının rakamsal olarak açıklanması; toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının süreci sağlıklı biçimde izlemesine ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını denetlemesine imkan sağlayacaktır.

-Kamuya istihdamların durdurulması kararı...

Tasarruf tedbirleri içinde ‘kamuya istihdamların durdurulması’ kararı özellikle dikkat çekmektedir. Partizanca yapılan istihdamlar kamu maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluştururken kamu hizmetlerinin niteliğini de olumsuz etkilemiştir. Ancak istihdamların durdurulması tek başına yeterli olmayacak; kamu hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artıracak yapısal düzenlemelerle desteklenmesi gerekecektir.”

-"İkinci aşamada görüş alınması önem taşımaktadır"

KTTO, hükümet tarafından açıklanan bu tedbirlerin bir “başlangıç” olduğunun da ifade edildiği belirterek, “Bu nedenle ikinci aşamada hazırlanacak tedbirlerin belirlenmesi sürecinde ekonomik örgütlerin ve ilgili paydaşların görüşlerinin alınması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Ekonomik aktörlerin katkısıyla oluşturulacak ortak bir tedbir dizisinin, alınacak tedbirlerin toplumun tüm kesimleri tarafından daha kolay benimsenmesini ve uygulanmasını sağlayacağına işaret eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası, kamu maliyesinde sürdürülebilir bir denge sağlanabilmesi için tasarruf tedbirlerinin geçici önlemlerle sınırlı kalmaması gerektiği görüşünü kaydetti.

Oda, mali disiplini güçlendirecek, kamu harcamalarında verimliliği artıracak ve hayat pahalılığı ile mücadeleyi destekleyecek kapsamlı yapısal reformların gecikmeden hayata geçirilmesinin önem taşıdığına da işaret etti.