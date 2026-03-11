Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü Onay Yasasını” Anayasa Mahkemesine gönderdi.

Erhürman, onay yasasının, bugün itibarıyla Anayasa'nın 146. maddesinde Cumhurbaşkanı'na verilen yetki çerçevesinde Anayasa'ya aykırı veya ona uygun olup olmadığı konusunda görüşünü bildirmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne sunulduğunu açıkladı.

Erhürman, “Daha önce de belirttiğim gibi; Cumhurbaşkanlığı'nın beklentisi, bundan sonraki uygulamalarda, devletin itibarı, güvenilirliği ve ciddiyeti dikkate alınarak, önceden, Anayasa'nın 158'inci maddesi çerçevesinde devletin hukuk danışmanı olan Başsavcılığımızdan yazılı görüş alınarak işlem yapılmasıdır” dedi.