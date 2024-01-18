Öncelikle Kudret Özersay...

Ölü toprağını üzerinden attı çok ciddi bir muhalefete başladı!

Kamuoyunun can damarı olan hassasiyetleri hedefine aldı...

Gayet de başarılı oluyor!

Siyasilerin mal beyanları gündeme gelince de vatandaş ilgiyle izliyor olup biteni...

Hatta kelle istiyor!

Çünkü siyasete olan güven dip yapmış durumda...

Millet geçim derdine düşmüşken siyasilerin kirli çamaşırları çok daha merak konusu oluyor doğal olarak!

Bu konuda Erhan Arıklı topun ucundadır...

Belli ki sırada Fikri Ataoğlu vardır!

...

Bakan Ataoğlu ile dün bir telefon görüşmesi yaptık sonra da ofise kahve içmeye geldi...

Önce DP içinde yaşanan sorunları konuştuk!

Diğer iki vekille arası kesinlikle iyi değil...

Hatta aradaki ipler ha koptu ha kopuyor!

Anladığımız kadarıyla iki vekil ve parti içi muhalefet Ataoğlu’nun kellesini almakta hayli kararlılar...

Hatta bunun boyutunun Ankara’ya kadar bile uzandığını anladık!

Yani burada ne olursa olsun bilgiler oraya kadar gidiyor...

Ataoğlu’na sorduk iki vekil sizden ne istiyor da vermiyorsunuz diye!

Bu konuda sanki de detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındığını hissettik...

Ama inancı şu;

Halledilmeyecek konular değil...

Bekleyip göreceğiz artık!

...

Belli ki siyasilerin mal varlıkları konusundaki tartışmalar bir süre daha gündemdeki yerini koruyacak...

Şimdi sırada Bakan Ataoğlu ile ilgili söylentiler var ya, onu da sorduk kendisine!

Aynısını Kudret hocaya da söylemiş;

“3 tuşa basılsın her şey ortaya serilsin”

Birincisi banka hesapları...

Merkez Bankasına görev verilsin kimin bankalarda ne kadar parası ve borcu var ortaya çıksın!

Tabi ki akla şu geliyor hemen, ya paralar yurt dışındaki bankalardaysa?

İkincisi, tapu diyor Fikri başkan...

Tapuda kimin ne kadar kayıtlı malı, mülkü, arazisi var?

Ver talimatı öğren ne istiyorsan...

Ataoğlu’nun üçüncü tuş önerisi de araç kayıt!

Ailenin tüm bireylerine ait araçlar yani...

3 Tuş önerisi iş yapar mı bir nebze yapar!

Denemesi bedava...

...

Bir de hükümet meselesi var tabi ki...

Hükümet ha şimdi, ha yarın gitti gidiyor söylentileri var!

Tabi ki UBP’de yaşanan kurultay tartışmaları da göz ardı edilemez...

Ataoğlu bu konuda çok da endişeli değil!

Daha yeni Ankara’dan geldi ya, orada yapılan bir takım görüşmeler ve alınan kararlar nedeniyle kendisinden hayli emin şeyler söyledi...

Hükümet sonuna kadar gider mesajları verdi daha doğrusu vermeye çalıştı!

YDP ile yaşanan T ve kiralık araç krizinin de o kadar abartılı olmadığını konunun soğutulmak maksadıyla ileriki günlerde konuşulacağını ifade etti...

...

Ülkenin diğer gerçeklerine dönersek...

Eleştiri yaptığı zaman genelde bunu kelimeleri seçerek gayet kibarca yapan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in son açıklaması hayli öfkeliydi;

“Her yerde zam haberi var ve zamlar asgari ücrete uygulanan zammın üstünde bunun sonucunda ise bir sonraki HP şimdikinden fazla çıkacak çok doğal olarak.

Çok doğal olarak halk enflasyon dan ezildiği için HP üstünde ilave zam ihtiyaç duyulacak ekonomiden ÇOK anlayan hükümet de kahramanlık yaparak bu zammı verecek ( muhalefet de bastıracak) günün sonunda bir döngü içine gireceğiz ki zaten girdik.

Enflasyon ile mücadele konusunda hiç bir yetkinliği ve bilgisi olmayanlar yönetiyor bizi. Maalesef de bundan en çok düşük gelirli kesim etkilenecek.

İşletmeler de rekabetçiliğini yitireceği için de mecburen küçülecek işin ilginç kısmı talep varken küçülecek ( iç talepten bahsetmiyorum).

Daralma ve küçülme ile işsizlik bir süre sonra bizi vuracak. İşin ilginç tarafı TL yi kullanan Türkiye deki enflasyon ile bizim enflasyon arası makas açılacak ve iş yapmadan beklemek en mantıklısı olacak.

Yönetmek için bilgi lazım bilgisi olmayanın da en basit olarak bilene sorması gerekiyor. Bu ülkenin yönetilme sorunundan önce EGO sorunu var.

Bilmeyenin bildiğini sanması beceriksiz ve bilgisiz olmasından daha büyük bir tehlike. Kısaca girdap içine girdik...”

...

Gerçekten de büyük bir girdap içindeyiz...

Bundan en çok da özel sektör ve çalışanları etkilenecek!

Devlet her zaman olduğu gibi çalışanını bir şekilde ödeyecek ama özel sektör için durumlar hiç de iç açıcı değil...

2024 yılı geçen yıldan artık ne kadar daha iyi bir yıl olacak hep birlikte göreceğiz!

MESAJ KUTUSU

Sayın Fikri ATAOĞLU, DP’de yaşanan kriz sizin gördüğünüzden çok daha büyük bir krize dönüşmeye başladı kesinlikle iki vekil ile bir şekilde görüşüp çok gecikmeden yaşanan sıkıntılara çözüm üretmeniz gerekiyor. Zira hem genel başkanlıktan hem de bakanlıktan istifa etmeniz isteniyor...

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Sayın Ahmet NOYAN, yaşanan son nahoş olaylardan ve tabi ki mahkeme sürecinde kendinize ve yakınlarınıza yüksek ücretle profesyonel yakın korumalar tuttuğunuz böylelikle kendinize daha güvenli bir ortam yarattığınızı duyduk, umarız bu günleri kazasız belasız atlatırsınız!

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Sayın Cafer GÜRCAFER, son günlerde mesainizi tamamen mülk konusunda tutuklanan avukatlar konusunda geçirdiğiniz ve Ankara ile de dirsek temasında olduğunuz söyleniyor. İşiniz göründüğünden çok daha zor umarız devlet erkanı da bu konudaki sorumluluklarını yerine getirirler...

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Sayın Dursun OĞUZ, nüfus sayımı gibi çok hassasiyet gösteren bir meselede artık muhtarlar insanlarını saymaya başladığına göre inattan vazgeçip resmi bir sayım yapmak zorunlu hale gelmiştir. Kabineyi ikna edip hiç gecikmeden kolları sıvamak en doğrusu olacaktır...

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Sayın Dimağ ÇAĞINER, soysal medyadaki dünkü kısa paylaşımınızın büyük ilgi gördüğünü ve özellikle özel sektörün tercümanı olduğunuzu biliyor muydunuz? İş insanları hele de bu süreçte çok daha fazla kamuoyunun içinde olup uyarılarını yoğunlaştırmalıdır...

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Sayın Umut ÖKSÜZ, eczacı camiasının büyük bir bölümü artık bardağın taştığını ve kepenk indirerek sert eylemler yapılması için girişimde bulunmanızı isteyen mesajlar göndermeye başladılar. Acil durum değerlendirmesi için çağrıda bulunmanız önerisi yapılıyor...

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Sayın Ercan HOŞKARA, DAÜ-SEN başkanı olarak çalışanların haklarının korunmasında hem geri hem de cılız kaldığınız yönündeki söylentiler camiada tepki ile karşılanmaya başladı. Hele de bakanlar kurulunda çıkan kararların bir felaket olabileceği iddia ediliyor!

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Sayın Fazilet ÖZDENEFE, eşinizin hala Roma’da tutuklu olması ve Güney Kıbrıs’a iade edilme ihtimali sadece ailevi değil siyasi yönden de sizi bir hayli bunalttığı konuşulmaya başlandı. Bu arada partinizin konuyla ilgili düşünceleri merak edilmeye başlandı!

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Sayın Ertuğrul HASİPOĞLU, uzun bir aradan sonra yarın kamuoyunun karşısına çıkacağınız ve tarihe de ışık tutacak olan kitabınızı tanıtacağınızı memnuniyetle duyduk. Siyasetin duayenlerinden birisi olarak anılarınızı kaleme almanız hayli isabetli oldu, merakla bekliyoruz...

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Sayın Zeki ÇELER, TDP genel başkanlığına az bir süre kala Lefkoşa başta olmak üzere tüm bölgelerde ziyaretleri yoğunlaştırdığınız gözlemleniyormuş. Bu arada en büyük desteği de Mehmet Harmancı’dan aldığınız belirtiliyor, hadi bakalım hayırlara vesile olsun!

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