YDP lideri Arıklı ne çekerse dilinden çekiyor...

Aslında çok yakınları da ikide bir parlayıp açıklama yapmasından şikayetçi de ok yaydan çıkınca mecburen sosyal medyada destek vermek zorunda kalıyorlar!

Erhan Arıklı uzun bir süredir ikide bir istifa ile hükümeti tehdit ediyor...

Ama hükümetten çekilemiyor işte!

Çekilemez de...

Çünkü küçük dediğimiz bu partiler hükümet olduktan sonra güçlenip palazlanıyor!

Hükümet ortaklarının devlet kaynaklarını nasıl golifa gibi dağıttığı da aşikar...

Devlette olmak hükümette olmaz bizim siyasiler güç kudret demektir!

Ne kadar çok dağıtırsan o kadar kalabalıklar oluşturursun...

Sonra da salonlara sığmıyoruz diye caka satarsın!

...

Arıklı’ya bir soru;

YDP şartsız şurtsuz hükümetten çekilebilir mi?

Kesinlikle çekilemez...

Bu UBP için de aynıdır DP için de!

Her ne kadar hükümet ortakları aralarında didişseler, kaynakları dağıtmakta birbiriyle kapışsalar da sonuçta hükümeti dağıtmak gibi bir şansları yoktur...

Zira kendileri aralarında uyumsuz olsalar da Ankara ile ilişkiler şu anda tarihin zirve noktasındadır!

Çünkü bu ülkedeki boşlukları, yönetim zafiyetlerini artık Ankara doldurmaktadır...

Uzunca bir sürede böyle devam edecektir...

Aksi halde bu ülke yönetimleri kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturamazlar!

Arıklı biraz araştırıp soruştursun...

Bu ülkede artık Ankarasız ne hükümet kurulur ne de yıkılır!

...

Bizim için en önemlisi de iradedir...

Şu anda meclisteki aritmetik ülke iradesini yansıtıyor mu yansıtmıyor mu?

Eğer irade konusunda sağlıklı bir sonuç istiyorsak tabi ki bunun tek yolu erken bir genel seçime gitmektir...

Peki erken seçim olursa ne olur?

UBP ile CTP kapışır diğerleri de barajı aşmak için ter dökerler...

İki büyük parti arasında vekil sayısı bir ya da iki değişir!

Sonra yine parçalı bir hükümet modeli ortaya çıkar...

Şu anda neler yaşıyorsak çok bir şey değişmez!

Yok, UBP-CTP hükümeti derseniz belki de en doğrusu olur...

Ankara izin verirse niye olmasın ki?

...

Bu arada Anamuhalefet CTP’ye de değinmek gerekirse...

Aslında hükümete gelmek gibi bir hırs ve hevesleri pek görülmüyor!

Zira yaptıkları muhalefetin dozu bir hayli düşük...

Bu konuda açığı sendikalar ve sivil toplum örgütleri dolduruyor!

Yaptıkları eylemlerle de hükümete birçok konuda sözlerini geçiriyorlar...

Alınan kararları geri çevirebiliyorlar!

Hatta bu konuda bazıları CTP’ye ne gerek var diye sormaya başladı...

CTP kesinlikle olmalıdır!

Ama muhalefet olduğunu hissettirerek...

Sahi o aylar önceki büyük yürüyüş ne oldu?

Devamı gelecek mi?

...

Sevgili okurlar...

Şuanda ülkenin en büyük sorunlarından biri de DAÜ’de yaşananlardır...

Bu konuda bir kamyon laf ediliyor ama ortada elle tutulur bir karar hala yok!

Bu güzide okul üniversitelerin lokomotifi konumundadır!

İnanın ki bu okul giderse kalite de gidecek ve üniversiteler adası olma kulvarından çıkılacaktır...

Akademisyen ve diğer çalışanlar geleceklerini göremediklerinden her gün çeşit sorular yöneltmekte, akıbetlerini merak etmektedirler!

Bize gelen duyumlar da çok iç açıcı değildir...

DAÜ’nün yeniden ayağa kalkması artık siyasetin sorun olmaktan çıkmış toplumsal bir seferberlik gerektirmektedir!

Onun siz seçimi meçimi şimdilik bir yana koyun...

İktidarı ve muhalefeti ile birleşip DAÜ’ye odaklanın!

Giden geri gelmiyor zira...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Mustafa NAİMOĞLLARI, hayvancı kesimi yaşanan sıkıntılar nedeniyle yönetime karşı ayaklanma girişimi başlattı. Bir çoğu yaşananlar nedeniyle niye sokağa inilmediğini sorgulamaya başladı, bu arada çok manidar yorumlar geliyor haberiniz olsun istedik!

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Sayın Dursun OĞUZ, silah ruhsatları dilekçelerine gözle görülür bir artış gözleniyormuş. Bu konuda hükümetlerin politikası gayet iyiydi umarız her gelene silah ruhsatı vermezsiniz zira hem cinayetler hem de intiharlarda rekora ulaşılabilir, hassasiyetiniz bekleniyor!

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Sayın Sofu ALTINBAŞ, sizin üniversite sorununu YÖDAK’tan daha ziyade satın aldığınız bir vekil arkadaşla çözmeniz daha doğru ve yerinde bir karar olacaktır. Yada tüm bunları o kadar çok parayı verirken düşünecektiniz, üstüne soğuk bir bardak su iyi gelecektir!

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Sayın Ebru TÖREHAN, yerel seçimlerde şansınızı deneyip başarılı olamadıktan sonra şimdi de genel seçimler için şansınızı deneyeceğinizi ve bunun için de ciddi hazırlıklar içinde olduğunuz gözlemleniyormuş. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun!

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Sayın Ali ÇAYGÜR, dün aniden rahatsızlanarak önemli bir hastalıktan dolayı hastaneye kaldırıldığınızı üzüntü ile öğrendik. Acil şifalar dileriz tüm dostlarınızın duası sizlerle olacaktır. Allah sizi ailenize ve çocuklarınıza bağışlasın...

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Sayın Erhan ARIKLI, artık sadece size kafayı takanlar değil kendi parti tabanınızdan bazıları da açıklamalarınıza biraz ara verme sansür uygulamanızı istemeye başladılar. Bu arada bazı önemli kararların parti yetkili organlarında alınması gerektiğini de hatırlatan mesajla gönderiyorlar!

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Sayın Serdar DENKTAŞ, DP’de kazan iyice kaynamaya başlarken bu sıralar telefonlarınızın hiç durmadığı söyleniyor. Bu arada ani Ankara ziyaretiniz de hayli merak konusu oldu dönüşte mutlaka buluşalım olur mu?

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Sayın Berber MAHMUT, uzunca bir süredir sosyal konut projelerinin başlamasını beklerken sonuç çıkmayınca hedef değiştirdiğiniz ve kendi evini kendin yap sloganıyla yeni bir yol haritası belirlediğiniz söyleniyor. Ücretlere okkalı zam geliyor desenize, vay artık halimize!

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Sayın Ceyhun KIROK, bölgenizdeki görüntü kirliliği yaratan tabela enflasyonuna son vermek için aldığınız kararlar bölge insanını da bir hayli mutlu etmiş ki teşekkür mesajlarınız gelmeye başladı. Darısı artık diğer belediyelerin başına, tebrik ederiz...

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Sayın Zorlu TÖRE, vekillerin malvarlıkları konusunda yapılan haber ve yorumlar nedeniyle meclisin saygınlığına gölge düştüğünü söylüyorsunuz da acaba o saygınlık kaldı mı bunu da bir masaya yatırmak gerek değil mi?

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