Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi vesilesiyle Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan liderlerinin bir araya gelmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, zirvede üç ülkenin işbirliğinin güçlendirilmesinin bölgesel ve küresel barışa hizmet edeceğinde mutabık kalındığı bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in dün Kazakistan'ın başkenti Astana'da ŞİÖ 24. Devlet Başkanları Konseyi vesilesiyle bir araya geldiği; üçlü zirvede Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkilerin ele alındığı, "Gazze, Kıbrıs, Keşmir, İslamofobi" gibi bölgesel ve küresel konuların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu zirvede, daha önce Parlamento Başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantılar gerçekleştirmiş olan üçlü iş birliği sürecinin liderler düzeyine taşınmasının kararlaştırıldığı, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik güçlü iradenin teyit edildiği vurgulandı.

"Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin üç ülke halklarının refahına katkı yapmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barışa ve istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kalınmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, ihtilafların egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri gözetilerek ilgili ülkeler arasında diyalog yoluyla çözümlenmesine öncelik verilmesine üç ülkenin desteğinin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadele başta olmak üzere sınır aşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki işbirliğinin önemi ve bu konudaki ortak kararlılık keza teyit edilmiştir. Üçlü işbirliği sürecinin müteakip toplantılarının önümüzdeki dönemde Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır."