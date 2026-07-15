Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" suçundan tutuklanan R. D. M. M mahkemeye çıkarıldı.

Güney’den KKTC’ye İzinsiz Geçtiği İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alperen Asena mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa'da tespit edilemeyen bir bölgeden Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçerek askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını aktardı.

"Ülkeme Geri Dönmek İstiyorum" Dedi

Polis, zanlının sorgusunda Lefkoşa'da bilmediği bir yerden KKTC'ye geçtiğini ve ülkesine geri dönmek istediğini söylediğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de herhangi bir bağı ve statüsü olmadığı göz önünde bulundurularak 22 gün merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

22 Günü Aşmayacak Süreyle Cezaevine Gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 22 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.