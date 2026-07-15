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Lefkoşa'da meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan A.O. J ve M. J mahkemeye çıkarıldı.

Evde 25 Gram Hintkeneviri Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı. Polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik şube tarafından alınan bilgide Küçük Kaymaklı’da yaşayan zanlıların uyuşturucu tasarruf edip, sattıklarına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün söz konusu adrese gidildiğini, zanlı M. J’un evde tespit edildiğini kaydetti. Polis, M. J’u huzurunda evde yapılan aramada A.O. J’un yatak odasında 25 gram hintkeneviri türü madde, üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan makas, çakmak ve naylon parçası bulunduğunu kaydetti. Polis, arama esnasında A.O. J’un eve geldiğini ve her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını aktardı.

Suçunu İtiraf Etti

Polis, A.O. J’un suçunu itiraf ettiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 13 Temmuz’da adını bilmediği Sudanlı bir şahıstan 240 euroya aldığını, bir kısmını içtiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına, muhafazasının sağlandığı naylon parçasının, makasın ve çakmağın PGM Parmak İzleri şubesine gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 2 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.