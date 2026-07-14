Kamalı Haber

KKTC'de "ikamet izinsiz ikamet etmek" suçundan tutuklanan M. A. S. S. A-M, A. M. H. A-M ve W. F. M. A. A-Q mahkemeye çıkarıldı.

Muhaceret Kontrollerinde Tespit Edildiler

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı. Polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen M. A. S. S. A-M'ye yapılan muhaceret kontrolünde 18.12.2025 tarihinden itibaren 208 gün, A. M. H. A-M'a 07.12.2024 tarihinden itibaren 584 gün, W. F. M. A. A-Q'nin ise 05.11.2024 tarihinden itibaren 616 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlıların KKTC'de ne maksatla bulunduğunu ve KKTC'de bulundukları sürede herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılması gerektiğini kaydetti.

İhraç İşlemleri Başlatılacak

Zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatılması için ilgili daireler ile yazışmalar yapılması gerektiğini de aktaran polis, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.