Kamalı Haber

KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Kongo uyruklu J.B. mahkemeye çıkarıldı.

Trafik Kontrolünde Ortaya Çıktı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Korkmaz olguları aktardı. Polis, 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Ali Boy önünde yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan KJ 292 plakalı araç sürücüsü olan zanlının pasaportundan yapılan muhaceret kontrolünde 25.04.2023 tarihinden itibaren 1174 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

İhraç İşlemleri Başlatıldı

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını, adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

3 Gün Tutukluluk Emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.