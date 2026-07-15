Kamalı Haber

KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Kongo uyruklu H.C.O mahkemeye çıkarıldı.

592 Gün İzinsiz İkamet Tespit Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı. Polis, 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 08:20 raddelerinde Lefkoşa Muhaceret Amirliği'ne gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30.11.2024 tarihinden itibaren 592 gün, KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

İhraç İşlemleri İçin Soruşturma Sürüyor

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını, adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 2 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.