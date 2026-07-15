Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket" suçlarından tutuklanan H. K. mahkemeye çıkarıldı.

Araçta Uyuşturucu ve Hap Ele Geçirildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yılmaz Sevdalı olguları aktardı. Polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube'sinden bir ekibin Lefkoşa Sanayi trafik ışıkları olarak bilinen yerde devriyede oldukları bir esnada Gazimağusa istikametine doğru şüpheli bir şekilde seyretmekte olan BMW marka bir aracı durdurduklarını söyledi. Polis, araç içerisinde yapılan aramada aracın orta konsol kısmında şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 11 gram bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet yarısı içilmiş sigara izmariti ve 6 adet hap bulanarak emare olarak alınıp, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, zanlının adresini vermediğinden dolayı ikametgahının tespit edilemeyip herhangi bir arama yapılamadığını kaydetti. Polis memuru, zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri nasıl tasarrufuna geçirdiğinin araştırılması gerektiğini, ayrıca maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına, muhafazasının sağlandığı naylon parçalarının PGM Parmak İzleri şubesine gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.