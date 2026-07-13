Kamalı Haber

"Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklanan Y.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sigara paketinde 5 uyuşturucu hap bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.40 sıralarında Ercan Havalimanı gelen yolcu bölümünde KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlının şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu kot pantolonun sağ arka cebindeki sigara paketinin içerisinde, beyaz renk peçete kağıdına sarılı 5 adet kahverengi renk uyuşturucu olduğuna inanılan hap tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Analiz sonucu bekleniyor

Polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen emarenin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini kaydederek, 5 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemeden 5 gün tutukluluk kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.