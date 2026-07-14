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"Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme ve Girme" suçundan tutuklanan E.A. ile M.E. mahkemeye çıkarıldı.

Muhaceret İşlemi Yaptırmadan Giriş İddiası

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Orçun Karadayı olguları aktardı.

Polis, 12.07.2026 tarihinde, saat 13.02 sıralarında, zanlıların Yeşilırmak Kara Giriş Kapısı'nda bulunan pasaport kontrol noktasında herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, Güney Kıbrıs’tan KKTC topraklarına MAK 222 plakalı salon araç ile izinsiz giriş yapmak suretiyle 1. Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçunu işlediklerini söyledi. Polis, zanlıların, aynı gün Bostancı Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC’den çıkış yapmaya çalıştıkları sırada tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Üzerinde Yedek Subay Adayı Belgesi Bulundu

Polis, soruşturma başlatıldığını, E.A.’nın üzerinde Kıbrıs Rum Ulusal Muhafız Kuvvetlerinde Yedek Subay aday olarak görev yaptığına dair belge bulunduğunu kaydetti. Polis, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların gönüllü ifadelerinin araştırılacağını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 2 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.