Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2024–2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni dün akşam Girne’deki kampüsünde düzenledi.

Törende; sanat, tasarım ve iletişim fakültelerinden toplam 80 öğrenci diploma aldı.

ARUCAD’tan yapılan açıklamaya göre, üniversitenin dördüncü mezuniyet törenine Kurucu Erbil Arkın, Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, akademik ve idari kadro ile öğrenci aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, öğrencilerin sahneye davet edilmesiyle devam etti.

-Okezie

Mezunlar adına konuşmayı Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Oscar Okezie yaptı. Konuşmasında pandeminin gölgesinde başlayan eğitim sürecine değinen Okezie, bunun zorluklara rağmen umut dolu bir yolculuk olduğunu ifade etti.

-Sinan Arkın

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın ise konuşmasında, geçmiş kuşakların barış ve refah ortamı inşa ettiğini, sanatın bu mücadelenin en güçlü araçlarından biri olduğunu söyledi. Müzik, sinema ve resimle toplumu dönüştürdüklerini belirten Arkın, sanatın bir lüks değil, gereklilik olduğunu vurguladı.

-Erbil Arkın

Üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın da törende yaptığı konuşmada, üniversiteye duyduğu bağlılık ve gururu dile getirdi.

Gençlerin konuşmalarından etkilendiğini ifade eden Arkın, kampüste daha fazla vakit geçirememekten üzüntü duyduğunu belirtti.

ARUCAD’ın kendisi için yalnızca bir eğitim kurumu değil, hayatının en büyük hayali olduğunu söyleyen Arkın, her mezuniyetin yeni bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

-Vehbi

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ise mezuniyetin bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Mezunlara, “Bugün sadece diploma almıyorsunuz; ARUCAD’ın sizlere kazandırdığı özgüven, vizyon ve bilgiyle hayata atılıyorsunuz” diyerek seslenen Vehbi, ARUCAD mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Törende bölüm birincilerine diplomaları, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın tarafından takdim edildi.

-Sahne performansları

Törende ayrıda ARUCAD akademisyenleri ve öğrencileri çeşitli sahne performansları gerçekleştirdi.

Modern Dans Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Tamara McCarty, Öğretim Görevlisi Yıldız Güventürk ve Yrd. Doç. Dr. İnal Bilsel “Dream On” adlı gösteriyi sahneledi.

Dans bölümü öğrencileri Tuğçe Tekhanlı ve Simay Ekin “Zaha” adlı performansı sundu.

Ayşe Göknil “Joy” adlı solo dans gösterisini, Efe Sağıroğulları ise Nicolas Martynciow’un “Truc à trac” adlı eserini vurmalı çalgılarla yorumladı.

Tören, mezun öğrencilerin sahneye davet edilip kep atma seremonisi yapması ve DJ performansıyla sona erdi.