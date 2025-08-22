Girne’de Ciklos mevkiinde dün meydana gelen yangının A.J.(E-23) kullanımındaki aracın fren ve disk mekanizmasının patlayıp, kopan parçaların bölgedeki kuru otlar üzerine düşerek tutuşturması sonucunda çıktığı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Ciklos mevkiinde dün saat 09.30 sıralarında çıkan yangının A.J.(E-23) kullanımındaki aracıyla aynı saatte Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde seyrettiği sırada fren ve disk mekanizmasının patlayıp, kopan parçaların bölgedeki kuru otları tutuşması sonucunda çıktığı belirtildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.