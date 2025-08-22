Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2025 yarışmaları The Arkın İskele Hotel’de gerçekleşti.

Bülent Günkut’un organizasyon ve sunumunda ve BRT İletişim sponsorluğunda gerçekleşen final gecesinde, Miss Kuzey Kıbrıs 2025 Güzellik Kraliçesi Belgin Peyman ve 30. Bay Kuzey Kıbrıs 2025 Serkan Mümtaz Mimar oldu.

Günkut Ajans’tan yapılan açıklamaya göre, yarışma Türkiye’den, Londra’dan, Vietnam'a canlı yayınla izlendi.

Gecede, Miss Kuzey Kıbrıs 2025 yarışmasında tacın sahibi Belgin Peyman olurken, Sude Altunç ikinci, Simay Bade Kansel üçüncü oldu.

Yarışmada ayrıca Miss Turizm Arkın İskele 2025 ödülünün sahibi Sayra Zaheer, Miss Dostluk 2025 Güzeli ise Burcu Peker oldu.

Serkan Mümtaz Mimar Bay Kuzey Kıbrıs 2025 seçilirken, ikinci Çetin Çetinkayalı, üçüncü ise Arif Tuğcan Kondoz seçildi.

Öte yandan, Bay Turizm Arkın İskele 2025 ödülünü Eray Hilmi Eroğluları, Bay Dostluk ödülünü ise Hasan Cem Kasap aldı.

Gecenin sanat yönetmenliklerini Ahu Buçener ve Âdem Öksüzoğlu yaparken, Dance Base dans grubu da dansları ile yer aldı.