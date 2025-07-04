Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında, yaya 56 yaşındaki Selda Büyükeğilmez yaralandı.

Trafik akışını engelleyecek şekilde parka ceza
Trafik akışını engelleyecek şekilde parka ceza
İçeriği Görüntüle

Polis Basın Bülteni'ne göre, Şükran Tüzün (K-74), yönetimindeki LG 258 plakalı salon araçla park yerinden geri geri hareket edip, yola giriş yaptığı sırada dikkatsizliği sonucu gaza basarak, duran Ülkü Türken (K-45) yönetimindeki VN 773 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmaya müteakip LG 258 plakalı araç sürücüsü yine dikkatsiz şekilde ani olarak ileri doğru hareket etmesi sonucu, o esnada kaldırım üzerinde durmakta olan yaya Selda Büyükeğilmez’e (K-56) çarpıp, durdu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.