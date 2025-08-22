Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuştu

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasındaki ilişkilerin köklü, güçlü ve yaşamsal nitelikle olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de destekleriyle yıllardır konuşulan birçok projenin tamamlandığını, sözlerin birer birer yerine getirildiğini kaydeden Üstel, yarın hayata geçirilecek e-devlet alanındaki projeyle de bürokrasideki hantallığın büyük ölçüde azalacağını belirtti.

Üstel, yaptıkları çalışmalarla ülkenin her tarafını daha iyi bir noktaya taşıdıklarını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, temaslarda bulunmak ve açılışa katılmak üzere adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı’nda basın toplantı düzenlendi.

-"Tarihin, kültürün, ortak mücadelenin ve kardeşliğin yansıması”

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyetini yeniden KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik ve ekonomik bir bağ değil; tarihin, kültürün, ortak mücadelenin ve kardeşliğin güçlü bir yansıması olduğunu kaydetti.

Üstel, “Bu ilişkiler köklüdür, güçlüdür ve bizim için yaşamsal niteliktedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile sağlam temeller üzerinde yükselen bu iş birliğinin son yıllarda halkın hayatına dokunan, günlük yaşamını kolaylaştıran ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayan nitelikte olduğuna dikkat çeken Üstel, hayata geçirilen projelerin devamının geleceğini belirtti.

- “Lefkoşa Çevre Yolu’nu kullanan herkes trafiğin ne kadar rahatladığını görebiliyor”

İmzalanan iş birliği protokolleriyle özellikle sağlık alanında yeni atılımların yapıldığını, sağlık birimlerinin teker teker elden geçirilmeye başladığını söyleyen Üstel, özellikle bu yıl Barış Harekatı kutlamaları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayelerinde Lefkoşa’da 320 yataklı bir hastanenin temellerinin atıldığını hatırlattı.

Üstel, bunun yanında, Lefkoşa’nın amiral gemisi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki çalışmaların başlatıldığına dikkat çekerek, Girne Devlet Hastanesi’nin bitmek üzere olduğunu, Maraş’ta sağlık ocağının açıldığını, senelerdir beklenen Karpaz Pamuklu Hastanesi’nin de yakında hayata geçirileceğini kaydetti.

Tamamlanan altyapı çalışmalarına değinen ve uzun süredir bekleyen Lefkoşa Çevre Yolu’nun ve Yonca Kavşağı’nın da yine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla açıldığını anımsatan Üstel, “Bugün o kavşağı kullanan herkes trafiğin ne kadar rahatladığını görüyor.” dedi.

- “Ülkemizin her tarafını daha iyi bir noktaya götürdük”

Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile birlikte E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı’nın yapılacağını söyleyerek, uzun zamandır konuşulan ve yasası yine bu hükümet zamanında geçirilen e-devlet projesinin hayata geçirilmesiyle bürokrasideki hantallığın büyük bir kısmının ortadan kalkacağına vurgu yaptı.

Üstel, "Diğer alanlarda da yaptığımız yatırımlarla ülkemizin her tarafını şu anda iyi bir noktaya götürdük.” diyerek, bu doğrultuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Yılmaz’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu.