“Türkiye Kıbrıs Türk halkının huzuru ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edecek”

“Anavatan Türkiye iki devletli çözümü güçlü şekilde desteklemeye, KKTC’nin hak ve hukukunu savunmaya devam edecek”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının huzuru ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini kaydederek, “KKTC’nin kalkınma çabaları, milli davamızın bir parçasıdır” dedi.

Uzun yıllardır insanlık dışı izolasyonlarla karşı karşıya bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesinin Türkiye’nin önceliği olduğunu vurgulayan Yılmaz, 2025 yılı İktisadi ve Mali İş birliği anlaşması kapsamındaki projelere hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Yılmaz, Ercan Havaalanı’ndaki basın toplantısında Türkiye’nin her zaman ve her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda da açıklamada bulunan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslar arası statüsünün uluslar arası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türkünün yanında olmaya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözümü güçlü şekilde desteklemeye, KKTC’nin hak ve hukukunu savunmaya devam edecektir” dedi.

-“Talep ve beklentileri yerinde dinleme fırsatı bulacağız”

Ülkeye son ziyaretini 2 Ağustos’ta gerçekleştirdiğini, bu ziyarette AFAD Başkanlığı tarafından yapılan Lefkoşa’daki Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin açılış töreniyle KKTC polisine hibe edilen araçların teslim törenine katıldıklarını hatırlatan Cevdet Yılmaz, bugünkü temaslarına da değindi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşmeler gerçekleştireceklerini belirterek, bu akşam hükümet ortakları ve milletvekilleriyle bir yemekte bir araya geleceğini kaydetti.

Sonrasında Karpaz bölgesinde halkla buluşacaklarını belirten Yılmaz, “Kıbrıslı kardeşlerimizin bizlerden talep ve beklentileriyle görüşlerini yerinde dinleme fırsatı bulacağız” dedi.

Siyasetin odağında milletin olduğunu, politika ve projelerin buna göre şekillendirildiğini ifade eden Yılmaz, sahada, halkın yanında olunmazsa başarı da sağlanamayacağını söyledi.

Yarın yapacağı temaslara da değinen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nda “KKTC E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı”nı gerçekleştireceklerini, bu lansmanın dijital devlet hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olacağını vurguladı.

Cevdet Yılmaz, uygulamanın Kıbrıs Türk halkının kamudan aldığı hizmetlere hız ve verimlilik katacağını da söyledi.

-“KKTC’deki hemşehri dernekleriyle bir araya geleceğiz”

KKTC’de bulunan hemşehri dernekleriyle de bir araya geleceklerini dile getiren Cevdet Yılmaz, bu sayede toplumun her katmanının görüş ve taleplerini doğrudan dinleme imkânı bulacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Hem devlet kurumlarıyla hem de halkımızla gerçekleştirdiğimiz temaslarla, iş birliğimizi güçlendiriyor ve birlikte atacağımız adımları istişare ediyoruz.

Her alanda sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle paylaşmayı, onların huzuru ve refahı için yorulmadan kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

Görüşmelerimizde, önümüzdeki dönemde iş birliğimizi kuvvetlendirme yolunda atabileceğimiz muhtelif adımları ve başlatılabilecek yeni projeleri ele alma imkânı bulacağız.”

-“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesi Türkiye’nin önceliğidir”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uzun yıllardır insanlık dışı izolasyonlarla karşı karşıya bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesinin Türkiye’nin önceliği olduğunu vurguladı.

2025 yılı İktisadi ve Mali İş birliği anlaşması kapsamındaki projelere hız kesmeden devam etiklerini de söyleyen Yılmaz, “Birlikte kalkınıyor, birlikte güçleniyoruz” dedi.

Yaklaşık 21 milyar Türk liralık kaynakla 2025 yılı İktisadi ve Mali İş birliği anlaşmasının, Türkiye ve KKTC arasında şimdiye kadar imzalanan en geniş mali imkanlara sahip iş birliği belgesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, “KKTC’nin kalkınma çabaları, milli davamızın bir parçasıdır” diye konuştu.

Altyapı yatırımlarının yanı sıra, KKTC’nin eğitim, turizm ve teknoloji merkezi haline gelmesi için Türkiye’nin desteklerini sürdürdüğünü belirten Cevdet Yılmaz, “Ada Kıbrıs” tanıtımlarının sürdüğünü, havayollarında daha uygun fiyatlarla uçuşların başladığını söyledi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi’nin açılışlarını gerçekleştirdiğini anımsatan Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan’ın hastane, yol, hizmet binası gibi projelerin hepsini yakından takip ettiğini, her birini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın genel gözetiminde hükümetle hayata geçirdiklerini ifade etti.

“KKTC’deki eserler, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın somut tezahürleridir”

TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın geçtiğimiz günlerdeki ziyaretine de değinen Yılmaz, Türkiye’nin katkılarıyla yapılan Lefkoşa Jimnastik Salonu ve farklı bölgelerdeki futbol sahaları, tribün ve soyunma odalarının toplu açılışının gerçekleştirildiğini anımsattı.

Cevdet Yılmaz, bu merkezlerin özellikle gençlere ve çocuklara hayırlı olmasını temenni ederek, “Hiç şüphesiz bu eserler, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın somut tezahürleridir” dedi.

-“Pamuklu Devlet Hastanesi’nin temeli sonbahar gelmeden atılacak”

Özellikle Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile bugün artık doğuyla batının kesintisiz ulaşıma kavuştuğunu, ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişinin önlendiğini, bu yolun Lefkoşa’ya nefes aldırdığını belirten Yılmaz, çok sayıda projeyi hassasiyetle hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca ‘Dağ yolu’ olarak anılan ve kazalarla hafızalara kazınan sıkıntılı bir güzergâhın ihale süreci tamamlanmış olup, kısa sürede sahada yol çalışmalarını göreceğiz.

Sağlıkta, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesinin temeli atılmıştı. Şimdi de Pamuklu Devlet Hastanesinin yapımına ilişkin ihale sürecinin tamamlandığını ve sonbahar gelmeden temelinin atılacağını buradan müjdelemek isterim.”

-Cevdet Yılmaz’dan iki devletli çözüm vurgusu

Kıbrıs konusuna da değinen Yılmaz, Türkiye’nin bu konudaki tutumunun dünya tarafından bilindiğini söyledi.

İki devletli çözüm vizyonuna işaret eden Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

“Bu temelde Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak adadaki gerçeklerle uyumlu olarak mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Bunun için de öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslar arası statüsü uluslar arası toplum tarafından tescil edilmelidir.

Cumhurbaşkanımızın defaatle ifade ettikleri üzere, yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecektir.

Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türkünün yanında olmaya, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözümü güçlü şekilde desteklemeye, KKTC’nin hak ve hukukunu savunmaya devam edecektir.”

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının hak ettiği mertebeye ulaşması için çalışmaya devam edeceğini yineleyen Yılmaz, “Ne söylediysek hayata geçirmeye çalışıyor, laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Milli davamıza sahip çıkmaya, KKTC’nin bağımsız, huzurlu, güvenli ve müreffeh geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kulladı.