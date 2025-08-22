Polis, ülkede meydana gelen çeşitli olaylarla ilgili yürüttüğü soruşturmalar kapsamında dört kişiyi tutukladı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele’de 20 Temmuz tarihinde kaldıkları ikametgahta aralarında çıkan tartışmada G.Ç. (E-37) mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşı M.S.’yi (E-23) sol omuzundan yaralamıştı. Olayla ilgili G.Ç. tespit edilerek, tutuklandı.

Polis soruşturması devam ediyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da bir işyerinde 03-08 Ağustos 2025 tarihleri arasında çalışan B.Ö.’nün (E-32) sattığı ürünlerden temin ettiği 32 bin 5 TL parayı tasarrufuna geçirerek, çaldığı tespit edilmişti. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polis soruşturması devam ediyor.

-İzinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontroller sonucunda, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polis soruşturması devam ediyor.