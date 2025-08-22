Organize ve örgütlü suçlar kapsamında bağlantılı oldukları tespit edilerek, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından haklarında ihraç kararı çıkartılan şahısların tespitine yönelik olarak, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bu sabah Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta toplam 14 ayrı adrese eş zamanlı olarak Şafak Operasyonu düzenlendi.

Polis Basın Subaylığı, yapılan aramalar neticesinde haklarında ihraç kararı bulunan toplam 5 kişinin tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.