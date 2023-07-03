Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Bir mekanda vatandaş isyan ediyor…

Maaşlar bayram öncesi erken ödendi diye!

Herkes erken maaş beklerken bu görüş anormal gelebilir…

Ama adamın haklı yönleri de yok değil!

Uzun tatil öncesi bugün ayın üçüncü günü…

Çoğunda kuruş kalmadı, maaşlar tatil giderlerine gitti!

Bugün itibarıyla özümüze döndük…

Cep delik cepken delik!

Kimi zaten tatil nedir bilmiyor, yıllardan beridir evde pinekliyor…

Ama kimi yine lüks tatil beldelerini tercih etti!

Yeme içme hariç en ucuzu aile başına günlük 10 bin TL’yi buldu…

Bir o kadar da yeme içmeyi koysanız maaş değil maaşlar dayanmaz!

Çoğu kredi kartlarını da çökertti…

Bu ay da 31 çekiyor ya!

Bekle babam bekle…

Temmuz ayı karpuz hellim ile geçeceğe benziyor!

Onu bulana da şükürler olsun…

…

Tanıdık kimi görsek bayramda bize asgari ücreti sordu…

Aynen şu cevabı verdik;

Asgari ücret artsa ne olur artmasa ne olur!

Yalan değil ya…

Daha asgari ücret artmadı bile ama fiyatlar uçtu!

Daha durun bakalım asıl felaketler zinciri bu ay itibarıyla başlıyor…

Ara seçim sonrası önce akaryakıta okkalı zam yaptılar!

Tüm fiyatlar otomatik olarak arttı…

Ardından müjdeli başka haber geldi!

Dikkat ediniz lütfen yine ara seçimden hemen sonra…

Bu kez elektrik fiyatları şahlandı!

Bu sonu faturalar cep değil can yakacak…

Kurumdaki yönetim beceriksizliğinin faturası da vatandaşa yazılacak!

Elektrik zamlandı peki diğer ürünlere yansıması?

Katmerli zamlara hazırlanalım…

Sahi asgari ücret artsa ne olacak artmasa ne olacak!

…

Kıb-Tek’in zararına üretim yaptığını zaten biliyorduk da…

Uzun bir süredir niye zararına sattılar diye düşünmemek elde değil!

Bir tingözlük var gibi geliyor bize…

Sahi bunun ardında AKSA olabilir mi?

Hani şu deniz altından kablo ile elektrik meselesi…

Ağalar paşalar karar verdi kesin olacak!

Ama toplumsal muhalefet de yok değil…

Kablo ile elektriğin Türkçesi özelleştirmedir!

Öyle bir okkalı zam yaptılar ki vatandaş isyan edecek…

Yetti artık deyip özelleştirme isteyecek!

Bizi yönettiğini zannedenler ise vatandaş özelleştirme istiyor diye bahane gösterecek…

Biz vatandaş ne isterse yaparız diyerek bütün işleri AKSA’ya devredecek!

Adamlar burada boşuna gazete satın almadılar ya…

Asıl film bundan sonra başlıyor!

…

Elektrikte Temmuz faturaları can yakacak da…

Hani şu 4 yıl sonra gelmesi beklenen kablo ile elektrik konusunda durumlar nedir?

Eğer bir aksilik olmaz da gelirse diyoruz…

Diyorlar ki bir daha elektrik kesintisi filan olmayacak!

Bunun bir garantisi var mı?

Peki ya fiyatlar!

Vatandaş şimdi zamlı tarifeye isyan edip özelleştirme diye feryat edecek ya…

Kablo ile gelince fiyatlar ne olacak, bu konuda bir çalışma var mı?

Yoksa yeni dönemde sizi ilgilendirmiyor mu?

AKSA’nın insafına mı terk edeceksiniz bizi!

Olur mu olur vallahi…

…

Sevgili okurlar…

Ülkemizde çok ama çok yeni bir dönemin başlangıcındayız!

Buradan kimsenin içini karartmak istemeyiz ama kendi adımıza biz artık korkmaya başladık…

Ama şunun da çok farkındayız;

Ülkenin büyük bir bölümü ki buna memur kesimi de dahildir dar gelirli olmaya doğru yürüyoruz…

Tünelin ucunda da henüz bir ışık yok, olacağa da pek benzemiyor!

Türk lirası yabancı paralar karşısında her geçen gün biraz daha eriyor, erimeye de devam edecek gibi gözüküyor…

Bu da pahalılıktan başka bir şey olmayacak demektir!

En çok endişe ettiğimiz de pek yakında sosyal patlamaların ardı ardına yaşanacağı ihtimalidir…

MESAJ KUTUSU

Sayın Kasım KUNİ, Araç Muayenedeki ilgili arkadaşların teknik terimleri kullanmaları zaman zaman vatandaşın mağdur olmasına neden oluyormuş. Olaya müdahale ederek vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda yardımcı olmanız polis teşkilatına güveni artıracaktır. Bazı kamera görüntüleri ve ses kayıtları aman başınızı ağrıtmasın!

…

Sayın Fikri ATAOĞLU, uhdenizde bulunan Kalkınma Bankası toplantılarında bu sıralar alınacak olan kararları mercek altına almanız yönünde yoğun mesajlarınız geliyor. Özellikle bankaya borcu olanların yıllardan beridir taksit ödememeleri ve ipoteklerinin kaldırılması yönündeki istekler kesinlikle kabul edilemez, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Mehmet TATAR, hem maddi hem de manevi olarak çok zayıflayan efsane takımın başkanlığını devralmanız büyük cesaret olarak yorumlanıyor. Çok büyük bir bağış kampanyası başlatmanız ve maddi durumu iyileştirmeniz hem sizin hem de takımın yararına olacaktır…

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Sayın Serhan AKTUNÇ, ara seçim sonrası parti içi özeleştirisi yapma çağrınız özellikle parti tabanında büyük ilgi görürken muhalif kanada daha fazla yakınlaştığınız algısı yarattı. Umarız partinin uzun bir zamandır büyüyememe sıkıntısı için çağrınız kurmaylar tarafından değerlendirilir…

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Sayın Dursun OĞUZ, ara seçimlerde sadece G.Mağusa’da değil başta İskele olmak üzere diğer ilçelerde de ağırlığınızın bir hayli hissedildiği siyasi kulislerin gündem maddesi olmaya devam ediyor. Demek ki siz de ilgisiz kalsaydınız sonuçlar çok da felaket olabilirdi değil mi?

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Sayın Birol KAHRAMAN, milletvekilliği ara seçimlerinde partinizin gizli kahramanı olarak konuşulduğunuzu biliyor muydunuz? Bir çok partili seçim zaferinde sizin de payınızın büyük olduğunu düşünüyor. Bu arada bayram tatilinde Karpaz kıyılarında görülmüşsünüz, artık yorgunluklar da bitmiştir değil mi?

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Sayın Sami ÖZUSLU, yeni dönemde ilk ziyaretlerinizi basın örgütleri ile medya kuruluşlarına gerçekleştirmeniz konusunda yoğun mesajlarınız gelmeye başladı. Zira medya ve mensupları şıralar en talihsiz dönemini yaşıyor ve işi bilen birilerine çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiriyoruz…

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Sayın Gürsel UZUN, parti içi narsistler konusu bayram boyunca siyasi kulislerin gündem maddesini oluşturdu. Kurultay öncesi konu uzun bir süre daha tartışılacak gibi gözüküyor bir de isimleri de partiliye tanıtırsanız hayli olumlu sonuçlar alabilirsiniz…

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Sayın Ömer TATLI, akaryakıt ve gıda işletmesi konusunda Karpaz ve civarındaki ağırlığınız bayramda da kendini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle yeni yapıların çağdaş hizmet vermeye başlaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor…

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Sayın Ali BAYSEN, bu sıcak yaz günlerinde ada genelinde düğün davetiyesi dağıtmaktan sizin de epey dağıldığınız gözleniyormuş. Hadi bakalım artık son haftaya girdiniz uzun bir tatili de kesinlikle hak ettiniz…