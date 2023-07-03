ANİ ÖLÜMLERE YENİ BAŞLIKLAR

SEVENLERİ YASTA, ATEŞ DÜŞTÜ...

HAYATTA GÖZLERİNİ YUMDU...

YAŞAMA VEDA ETTİ...

Eğitimin, sağlığın ve yönetimin tamamen paraya kurban gittiği, tamamen ticarete döndüğü zamanlara denk gelmemiz ne kadar acı değil mi? Her yaşadığımız bir gün için ne kadar şanslı sayıyoruz kendimizi. Bu günde ölmedik ne mutlu. Böyle yaşanır mı? Bu şekilde endişe içerisinde hayat sürdürülür mü?



Her gün bir kayıp ve hep aynı mide bulandırıcı açıklama. Bir bıkmadınız , bir usanmadınız, bir sıkılmadınız aynı şeyleri söylemekten. Bende, bizde bıkmıyoruz bunları sorgulamaktan. Ülkede var olmayan sistem, medya ile yönetiliyor. Hep bir kaçış planlarınız vardır. Sorulan her sorudan kaçmak için, yeni yeni yollar bulmakta üstünüze yok. Şimdi ani ölümlere yeni isimler koyarak medyaya servis yapıyorlar. Sonuç değişmiyor sayın yetkiler ortada ÖLÜMLER var sebebi belli olmayan.



Bizlere ve tüm halka bu ölümlerin aşılar ile alakalı olmadığını açıklayıp duruyorsunuz. Nasıl ki siz bizleri aşılar ile ilğili suç atmakla suçluyorsunuz. Bizde sizlere diyoruz ki, bizleri bu ölümlerin aşılara bağlı olmadığını gerçek, dürüst ve bilimsel veriler ile açıklayınız. İnsanlar konuşa konuşa anlaşılmış öyle değil mi?



Sayın Sağlık Yetkileri..

*ANİ ölümleri araştırma komitesi kurulacaktı ne oldu?..

*Temel Sağlık dairesi, mobil kardiyoloji tarama ekibi kurdu ve geziyorlar neden?...

*Eskiden bu kadar kardiyoloji taraması çağrınız yoktu halka. Şimdi niye bunu yapıyorsunuz?...

*Bu kalp krizi ve yetmezliği sonucu verdiğiniz insanları ne kadar araştırdınız?...

*Son 5 yılın ANİ, GAYRİ TABİ ölümlerin verilerini neden açıklamıyorsunuz?...

*2018 yılında kaç ölüm , 2019 sonrası kaç ani ölüm gerçekleşti?...

*Ölenlerin kronik hastalıkları var mıydı?...

*Kullandıkları ilaçlar var mıydı?...

*Sağlık geçmişi ne idi?...

*Son 72 satte yedikleri içtikleri ne idi?...

*AŞI durumları ne idi?...

*Neden bu insanlar hep evlerinde ve saniyeler içinde ölüyor?

*Onları bu kadar hızlı ÖLDÜREN nedir?...



Ve en önemli soru şu

KAÇ TANE ÇOCUĞUMUZU DA AŞILADINIZ?

Evet buradan anlaşılan şu ki AŞI'lar bizi rahatsız ediyor. Ama demiştik araştırma ve açıklama yapılmadığı sürece bu sorular hep sorulacak. En azından ben ve benim gibi düşünenler ANİ'den ölmeden sormaya devam edeceğiz,.

Bir başka anlaşılması zor olay ise....

Sabah vefat eden bir insanın otopsi raporu öğleye nasıl çıkar? Trafik kazası olsa kafa travmasına bağlı beyin kanaması diyerek, saatler içerisinde adli tıp raporu çıkabilir. Fakat ani ve gayri tabi ölümlerde bu nasıl mümkün olabilir ya. Nasıl bu kadar hızlı ve detaylı bir rapor koyuyorsunuz önümüze ve ailelere.. Ani ölen bu insanların doku ve kan örenklerini nasıl hemen, hemde 1 kişi tarafından yapılıp sonuç alnıyor? Dalga mı geçiyorsunuz yoksa, siz bizleri çocuk mu sanıyorsunuz?

Ülkede her gün hemen hemen 2 kişi ölüyor. Hiç bir şekilde açıklama yapılmıyor. Araştırma yapılmıyor. Sağlık bacağı bundan asla rahatsız değil. Nasıl olsa sistem otomatik işliyor. Yaz raporu ver gitsin. Ölen hayvan sanki.. Kaldı ki veterinerler hayvanımızın ölüm sebebini bizler 2 günde sunuyor. Yazık ki ne yazık. Ölümlere bin bir tane kulp takarak bu kıyımdan kurtulacağınızı, düşünmek sizleri ne kadar zavallı gösteriyor bir bilseniz.

Ülkede doktor çok, eczane çok İLAÇ YOK. ÖLÜYORSUNUZ sebebi belli değil. Defin edileceksiniz dünya para. 30 bin TL yoksa morgda kalırsınız. Memleketininizin toprağını ölürken bile size satıyorlar. Alkollü alan direksiyon başına geçiyor. Cana mala bile isteye kast ediyorlar. Sorsanız bu kadar araç trafikten men edildi diyorlar. Hey yavrum hey... Kandıra kandıra memleket yönetiyorlar.

Yargılanmaktan kaçmayın, korkmayın ve de gocunmayın. Bu ülke size de bir torpil geçer. Daha fazla geç olmadan, kalan insanlarımızı kurtarmayı bildiğiniz çareleri artık açıklayın. Bu ülkede insanların sağlığından sorumlu tek merci SAĞLIK BAKANLIĞIDIR.

Ve...

Bu ani ölümleri "Allah'ın Takdiri" diye adlandıran. "Kaderi böyle " idi diyen. "Bilimsel hiç bir delil" yoktur diye kendini avutan kandıran. Birilerine "Yalakalık ve Yandaşlık" yapan. Bu gün mecbursunuz "AŞI" olacaksınız diyerek sorgulamayıp koşa koşa giden zihniyetlerin. Tüm bu ve bunun gibi düşünenleri yazımın kilometrelerce uzağında kalmalı önemle rica olunur. Bunu eleştirye açık yada kapalı olmakla alakası yok. Bu kadar cahil ve koyun sürüsü ile aynı hayatı yaşamak , sinir bozucu oluyor bazen.



Ve sizler Sayın Sağlık Yetkileri

Makbul diye gördüğünüz şey, maktullüğü meydana getirdi. ANİ'den SEBEPSİZCE ölmediğim sürece, yaşadığım her gün, bu ört bas edilmeye çalışılan ölümleri sorgulamaktan asla ama asla

VAZGEÇMEYECEĞİM....



KARAKUŞ