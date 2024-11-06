Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığını duyurdu.
Fox kanalının yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Trump, başkanlık yarışında rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.
Cumhuriyetçi aday Trump'ın, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aştığı verisi paylaşıldı.
ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
Kaynak: rss