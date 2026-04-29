Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde "Cinsel Tecavüz ve Ciddi Darp" suçlarından yargılanan Obasi Chimezirm Princewill hakkındaki dava karara bağlandı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Barkın okudu.

3 kez tecavüz etti

Barkın, sanığın 25-26.03.2023 tarihleri ile 22.30-01.30 saatleri arasında Lefkoşa'da, Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda ikamet etmekte M.Y.K’nin odasına rızası ile girdiğini ancak sonrasında elleri ile boğazını sıkıp darp ettikten sonra, 3 kez cinsel tecavüzde bulunduğunu anımsattı. Sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini belirten Barkın, ceza takdir ederken, tüm hususların değerlendirildiğini belirtti.

“Cinsel suçlar artıyor”

Cinsel suçların geçmişe nazaran artış gösterdiğini, bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu kaydeden Yargıç, “Sanık ülkemize öğrenci olarak geldi. Kaçak duruma düştükten sonra ülkemizde kalmaya devam edip, böylesi bir vahim suç işledi” dedi. Yüksek Mahkemenin cezalandırma prensiplerine değinen Yargıç, yaygınlaşan suçlara kamu yararı için ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç, cinsel suçların artması nedeniyle ceza yasasında yapılan değişiklikle cezaların artırıldığını belirtti.

14 yıl hapis cezası

Barkın, ancak toplumda derin yaralar açan bu tür suçlara verilen cezaların yeniden gözden geçirilerek, cezaların yeniden düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yargıç, sanığın müştekiyi darp edip, 3 kez tecavüz etmesini ve rızası dışında videoya almasını, üstelik kaçak bir durumdayken bu tür vahim suçlar işlemesini, dava sürecinde ise nedamet göstermemesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdikten sonra 14 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.