AKEL, ABD’nin, eylül ayında New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini eleştirdi.

Haravgi gazetesine göre AKEL yaptığı açıklamada bu kararı “uluslararası hukuka karşı ciddi bir provokasyon ayrıca 1947 Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen anlaşmadan kaynaklanan ABD’nin taahhütlerinin çiğnenmesi” olarak nitelendirdi.

ABD’nin kararının Netanyahu rejiminin memnun etmeye yönelik olduğunu belirten AKEL, Filistinlilere karşı İsrail soykırımının da ABD’nin açık desteğiyle devam ettiğini ifade etti.

AKEL Trump ve Netanyahu tarafından BM’nin sistematik olarak zayıflatılmasının tehlikeli olduğunu da belirtti.