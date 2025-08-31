Atina’nın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantı kablosunun döşenmesine ilişkin araştırmaların yeniden başlamasının engellenmesi halinde bir senaryo üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Kathimerini gazetesi “Kaşot Adası Senaryosu Masada” başlıklı haberinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantı (GSI)kablosunun döşenmesine ilişkin araştırmaların yeniden başlamasının engellenmesi durumunda, Kaşot veya Çoban adası olarak bilinen adanın bulunduğu bölgede daha önce yaşanan olayların Atina’nın reaksiyonu için yolu teşkil edeceğini ileri sürdü.

Yunanistan’ın, GSI projesinin sonbahar içerisinde başlaması kararının, askeri yetkililerin masasına olası Türkiye reaksiyonu senaryosunu getirdiğini belirten gazete, yetkili askeri kaynakların, “Yunan Askeri Kuvvetlerinin, her zaman her yerde operasyonel görevler üstlenerek, yanıt vermeye hazır olduğu” şeklinde gazeteye açıklama yaptıklarını yazdı.

Kaşot Adası'nda geçen yıl yaşanan gerilimin, ne rehavete yer bıraktığını ne de Türk firkateynlerinin araştırma gemilerini "taciz etmesi" gibi aynı senaryonun tekrarlanmasına yol açabilecek riskin hafife alınmasına izin verdiğini savunan gazete, araştırmaları büyük bir ihtimalle üstlenecek olan “NG Worker” gemisinin İspanya’daki çalışmalarını tamamladığını ve Sicilya’ya döndüğünü, Yunan savaş gemileri eşliğinde de demir almasının beklendiğini yazdı.

Gazete haberinde, Yunanistan adalarda konuşlanmış olan askeri gözlem yerlerinden ve doğu Ege’de, denizde var olan küçük gemilerinden de söz ederken Yunan donanmasının “gözlerinin” Kıbrıs’ın doğusundan Libya’ya kadar olan alanı da kapsadığını yazdı.

Ege’deki gözlemin havadan, HERON tipi insansız hava araçlarıyla da yapıldığını yazan gazete, Atina’nın tüm olası senaryolara, diplomatik ve sahadaki yanıtlarla hazır olduğunu belirtti.

Gazete Atina’nın olası bir senaryo olarak “Ankara’nın araştırmaları yeniden engelleme girişiminde bulunmasını” gördüğünü de savundu.