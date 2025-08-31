Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında elektrik bağlantı projesine (GSI) ilişkin iki araştırmanın, projenin sürdürülebilir olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Keravnos, GSI konusundaki bir soru üzerine, önünde bu projenin sürdürülebilir olmadığı sonucuna varan bağımsız ve ciddi kuruluşlar tarafından hazırlanan iki inceleme bulunduğunu söyledi.

O zaman neden bu projenin tartışılmaya devam ettiği şeklindeki soru üzerine ise Keravnos, bunun; ekonomik, jeopolitik ve teknik boyutlarıyla çok komplike bir konu olduğunu ifade etti. Bu projenin 2010 yılından beri ele alındığını ve Avrupa projesi olarak nitelendirildiğini ifade eden Keravnos, Avrupa Komisyonu’nun bu projeye 650 milyon euro finansman sağlama kararı da aldığını anımsattı. Keravnos “ benim sorduğum soru şu: sıkı koşullar ve belirli zaman takvimleri altında finansman tahsis eden Avrupa Komisyonu, bu kadar yıl sonra neden bu projenin yapılmadığını sorgulamıyor” ifadesini kullandı.

Keravnos projeyi nitelendiren bugünkü ekonomik, teknik, ve jeopolitik olgularla, 25 milyon euronun ödenmesinin basit bir olay olmadığını, ilk önce bazı ciddi parametrelerin garanti altına alınması gerektiğini ifade etti.