Fileleftheros Türk devletinin Güney Kıbrıs’ı Yunanistan’ı ve Avrupa ülkelerini hedef alan, yapay zeka da dahil bütün teknik imkanları değerlendirerek geliştirilmiş hibrit savaş mekanizmaları kurduğunu iddia etti.

Analiz haberini “Merkezi Ankara ve İşgal Bölgelerinde Bulunan Hibrit Savaş Mekanizması... Kıbrıs’ı Zayıflatma Türk Sektörü” başlığıyla manşetten “Hibrit Savaşla Kıbrıs’ı Zayıflatma” başlığıyla iç sayfasından aktaran gazete bunun, Ankara’nın “kullandığı uygulamaları başka bir boyuta taşıyan yeni bir saldırı şekli olduğunu” iddia etti.

Rum yönetiminin, “sistematik, koordineli ve kaygı verici” diye nitelediği “hibrit savaş alanındaki Türk faaliyetlerini değerlendirdiğini ve başa çıkmak için sistemli şekilde hareket ettiğini” öne süren gazete “medyaya yansıyanlardan, Türkiye’nin ‘instagram’ ve ‘tiktok’ gibi sosyal medya mecralarındaki sahte hesaplar üzerinden örtülü propaganda videoları ürettiğinin anlaşıldığını” savundu.

Gazete “örtülü propaganda videosu” diye tanımladıklarının “gerçek gibi görünen ve yapay zeka ürünü olduğu zor anlaşılan, bir kişinin hiç yapmadığı şeyleri yapmış gibi anlatıyor görüldüğü ‘deepfake” video ya da ses kayıtları olduğunu” iddia etti bunların “yalan olduğu zor anlaşılan yeni bir siyasi propaganda türü olduğunu” öne sürdü.

Gazete var olduğunu öne sürdüğü bu mekanizma ile Güney Kıbrıs özelinde hedeflenenlerle ilgili iddialar da sıraladı.

Gazetenin iddiasına göre Rum yönetimini ABD, Fransa, İsrail gibi üçüncü ülkelere tam bağımlı bir devlet “görüntüsü yaratarak sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni zayıflatmak hedefleniyor. Rum iç cephesi, Rum yönetiminin rolüyle ilgili “anlatı bombardımanına tutuluyor ve ‘devlet’” zayıflatılarak güvensizlik, itibarsızlık yaratılıyor.

Güney Kıbrıs ile ilgili anlatılar Rum yönetiminin ikili ilişkilerini ve uluslararası faaliyetlerini etkilemeyi hedefliyor, örneğin Rum yönetiminin İsrail’in koltuk değneği olduğu anlatısı ile Arap ülkeleri ile arasında gerginlik yaratmak isteniyor.

Son dönemde İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım, açlık vb ışığı altında gerek Laranaka Havalimanı’nda gerek bir eski Rum malı yapı önünde görülen İsrailli başrol oyuncuları, Tanrı öyle istediği için Kıbrıs’ı kolonize edeceklerini söyledikleri “deepfake videoları” var. Bu videolardan birindeki kişi, Rum malını kendisi kapmazsa bunu bir başkasının yapacağını söylüyor.

Kıbrıs’ta iki devlet çözümüne vurgu yapmak için Kıbrıs sorunuyla ilgili de videolar yüklendi. Bu tür videolardan birinde KKTC bayraklarının da görüntülendiği Metehan kara kapısındaki araç kuyruğu görünüyor. Konuşan kimse olmayan videoda Rumların kapılarda sebep olduğu cefa gösteriliyor.

Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği MEB’deki sözde “tehditler”, araştırmaların engellenmesi ve Rum yönetiminin sözde “egemenlik haklarının” reddedilmesi de “hibrit savaş” kapsamında ve bu bölge denizindeki Türk savaş gemileriyle pekiştiriliyor.

Gazete Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın Güney Kıbrıs’ı İsrail’e üs verirse saldırmakla tehdit ettiğini ardından İsrailliler tarafından Eylül 2024’te öldürüldüğünü hatırlattı, Nasrallah’ın bu açıklamasının da Türkiye’nin “yalan anlatılarından biri olduğu” iddia edildi.

Bu çağda bu tür hesap kullanıcıların saptanmasının zor olmadığı belirtilen haberde kullanıcıların “Türkiye’deki tek merkezden yönetildiği, KKTC’de de kullanıcılar olduğu ve videoların, KKTC’deki eski Rum mallarının kullanımıyla da ilgisi bulunan kişilerce servis edildiğinin” belirlendiği savunuldu.

Fileleleftheros bu tür saldırıların, hibrit savaşın, özellikle son yıllarda, uzman kullanıcı gerektiren teknolojik imkanların en üst düzeyde kullanılmasını gerektirdiğini, maliyeti çok yüksek olduğundan ana oyuncularının da büyük ve güçlü ülkeler olduğu görüşünü ortaya koydu. “Ancak bu, daha küçük ülkelerin bu alanda faaliyet gösteremeyeceği anlamına gelmiyor” yorumunu da ekledi.