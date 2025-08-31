Rum Tarım Bakanlığı, Limasol’un dağlık bölgesinde çıkan büyük orman yangını sonrasında, İspanya’nın ormanlık alanlarda yangınlara karşı önlem olarak Katalonya’da denediği tercihli otlatma programını Dillirga bölgesinde pilot uygulama olarak başlattı.

Fileleftheros Rum Tarım Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü Makis Antoniadis’le yaptığı ve pilot uygulama ile ilgili detayların aktarıldığı söyleşiyi “Kırsaldaki Yangınlara Karşı Savaşta GPS Tasmalı Keçiler” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Bakanlık olarak kırsalın terk edilmemesini, yerel toplumun yeniden canlandırılmasını hedeflediklerini belirten Andoniadis son on yıllar içerisinde tarımsal arazilerin, özellikle de dağlık bölgelerin terk edilmesi nedeniyle bölgelerde ciddi yangın riski barındıran yanıcı malzeme biriktiğini, birçok bölgede hayvan (keçi) otlatma sıklığı da büyük ölçüde azaldığından ot yığınlarının arttığını, bunlarına yaz sezonunda kuruyarak büyük alanlarda yangın riskini artırdığını anlattı.

Andoniadis bu sorunun özellikle orman arazilerine yakın bölgelerde, yangının ormana yayılmasında çok önemli olduğuna dikkat çekerek Tarım Dairesi’nin, Orman Dairesi’nin iş birliğinde Pirgo- Dillirga hattındaki iki bölgede tercihli otlatma pilot uygulaması başlattığını söyledi.

Pilot uygulamanın sonuçlarını 2026’nda değerlendirmeyi ve hayvancıların iş birliğinde Solya hattındaki iki-üç bölgeye genişletmeyi hedeflediklerini kaydeden Andoniadis 2026 sonuna kadar sürecek pilot uygulamanın su temin noktaları gibi kısa dönem konaklamalı hafif hayvan altyapılarını da içerdiğini belirtti.

Andoniadis bu aşamada bölgedeki keçi sürüleri için uygun otlatma alanlarının kaydedildiğini, bunun paralelinde keçilerin hareketlerinin GPS tasmaları ile izlendiğini söyledi ve teknoloji yardımıyla ve/veya yerinde gözlemle, otlatmanın yanıcı madde miktarının azaltılmasına etkisini değerlendireceklerini söyledi. Andoniadis, pilot uygulama başarılı olursa programın 2027’de Güney Kıbrıs’ın yeni Stratejik Planına dahil edileceğini sözlerine ekledi.