Güney Kıbrıs’ta 2005-2024 yılları arasında yüzlerce ırkçı şiddet ve ayırımcılık olayının meydana geldiği belirtildi.

Simerini gazetesi, polisin resmi verilerine dayanarak 2005-2024 yıllarını kapsayan (19 yıllık) dönemde 462 ırkçı saldırı olayının yaşandığını yazdı.

Gazete, en fazla ırkçı saldırı olayının 57 ile 2023 yılında meydana geldiğini 2024 yılında da 54 olayla, bu rakamın hemen hemen aynı olduğunu belirtti.

Habere göre, 19 yıl içerisinde meydana gelen 462 ırkçı saldırı olayında 613 mağdur, 719 fail yer alırken mağdurların ve faillerin çoğunluğu da Kıbrıslı Rumlardır.

Irkçı saldırıların başlıca nedenleri ise etnik köken, renk ve cinsel yönelim olarak yer aldı.