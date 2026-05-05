AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

Lefkoşa ağır ceza mahkemesinde, 58 gram hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Eren Öğrük hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanığın avukatı, karar öncesi beyanda bulundu.

SAVUNMA: GENÇ VE SABIKASIZ

Sanığın avukatı Talat Tanca, müvekkilin 26 yaşında hayat tecrübesinden yoksun, genç ve sabıkasız bir kimse olduğunu, uyuşturucuyu kişisel kullanımı için tasarruf ettiğini belirterek, mahkemeden uygun bir ceza takdir etti.

MAHKEME HEYETİ VE KARAR

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Başkan Cemaller, sanığı bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıklayarak kararı okudu.

SUÇLU BULUNDU

Başkan, sanığın kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup mahkum edildiğini açıkladı.

UYUŞTURUCU SUÇLARINA VURGU

Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

HAFİFLETİCİ FAKTÖRLER DİKKATE ALINDI

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu maddenin Hint keneviri türü olduğunu ve en hafif uyuşturucu türleri arasında yer aldığını söyledi. Bu hususun sanık lehine değerlendirildiğini belirtti.

CEZAYI ETKİLEYEN UNSURLAR

Sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olması, genç ve sabıkasız olması da lehine hafifletici faktör olarak dikkate alındı.

1 YIL HAPİS CEZASI

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı bir yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.