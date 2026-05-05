LEFKOŞA’DA ŞİDDET OLAYI

Lefkoşa’da meydana gelen “Vahim zarar, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki Özçağ Olgun yeniden mahkemeye çıkarıldı.

MAÇ SONRASI YUMRUK ATTI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 22:10 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitimine müteakip kendisine taşkınlık yapmaması için engel olmaya çalışan İ.K.’nin yüzüne sağ eli ile bir kez yumruk vurmak suretiyle burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi.

BIÇAKLA YARALADI

Polis, zanlının akabinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı henüz tespit edilemeyen bıçağı A.A.’nın sırtına bir kez sokmak suretiyle sırt kısmında bir santim delik açılmasına sebebiyet verip yaraladıktan sonra, yine kendisine engel olmaya çalışan kız arkadaşı R.A.’nın sağ kolunun 2 santim yüzeysel kesilmesine sebep olduğunu açıkladı.

BIÇAK BULUNAMADI

Olayın ardından tutuklanan zanlının aracında arama yapıldığını ancak bıçağın bulunmadığını belirtti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde zanlıdan ve müştekiden olay yerinde tespit edilen kan örneklerinin analizi için DNA örneği alındığını, birçok ifade temin edildiğini ve birçok kamera görüntüsü incelendiğini kaydetti.

TEMİNAT TALEP EDİLDİ

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede öğrenci olduğunu belirterek teminat talep etti.

MAHKEMEDEN TEMİNAT KARARI

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.