LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU SUÇU

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf" suçlarından tutuklanan zanlı Hasan Özkural mahkeme huzuruna çıkarıldı.

ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:00 raddelerinde İrsen Küçük Spor tesisleri içerisinde bulunan araç park alanında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekibi tarafından Lefkoşa’da sakin Hasan Özkural’ın kullanımında bulunan UJ 675 plakalı araç içerisinde yapılan aramada ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan sigara paketi, şeffaf naylon ve sakız kutusu içerisinde toplamda yaklaşık 18 gram ağırlığında Bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

GÖNÜLLÜ İFADE VERDİ

Polis zanlının suçüstü tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi.

ANALİZ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

8 GÜN TUTUKLULUK KARARI

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.