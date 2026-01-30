Bloomberg’in haberine göre Meta’nın mesajlaşma platformu WhatsApp mercek altında.

Şirketin sohbet hizmetinin özel ve şifreli olduğunu bildirmesine rağmen ABD mesajlara Meta personelinin erişebildiğine dair iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Konu 2024’te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na gelen bir şikayette de gündem gelmiş.

Mesajların ‘uçtan uca şifreli olduğu’nu vurgulayan Meta’nın hisseleri soruşturma iddialarından sonra yüzde 1 değer kaybetti.

Geçen yıl da WhatsApp’ı denetleyen iki kişi bakanlığa Meta’nın bazı çalışanlarının WhatsApp mesajlarını görebildiğini söyledi.