Umman Denizi’nde devriye görevinde bulunan ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran yapımı bir insansız hava aracı (İHA), Amerikan savaş uçakları tarafından vurularak düşürüldü.

Reuters haber ajansına konuşan ABD’li bir yetkili, salı günü yaşanan sıcak temasa ilişkin detayları paylaştı. Yetkili, Umman Denizi’nde seyir halinde olan USS Abraham Lincoln’e doğru yönelen İran’a ait bir İHA’nın ABD ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

F-35 müdahale etti

ABD’li yetkili, düşürülen insansız hava aracının İran yapımı “Shahed-139” modeli olduğunu belirtti. Uçak gemisine doğru ilerlediği tespit edilen İHA’nın, bölgede güvenlik uçuşu gerçekleştiren bir Amerikan F-35 savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

CENTCOM, Umman Denizi'nde İran'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı

Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan CENTCOM yetkilileri, İran'a ait olduğunu belirttikleri İHA'nın F-35C savaş uçağı tarafından "meşru müdafaa" kapsamında düşürdüldüğünü savundu.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins de açıklamasında, "USS Abraham Lincoln uçak gemisi, İran'ın güney kıyısından yaklaşık 500 mil (800 km) uzaklıkta Arap Denizi'nde seyir halindeyken, İran'a ait bir Shahed-139 insansız hava aracı gereksiz bir şekilde gemiye doğru manevra yaptı. Abraham Lincoln'den bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak ve uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran insansız hava aracını düşürdü." ifadelerini kullandı.

Söz konusu geminin uluslararası sularda seyrettiğini belirten ABD'li sözcü, İran'la tansiyonun artmamasına yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.