Yeni düzenlemeyle mahkemeler çifte vatandaşlığa sahip kişiler hakkında cinayet, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi ağır suçlardan mahkumiyet halinde vatandaşlıktan çıkarma seçeneğini değerlendirmekle yükümlü olacak.
Hakimlerin bu yönde karar vermemesi durumundaysa gerekçeli karar yazmaları gerekecek.
Vatandaşlıktan çıkarma daha önce terör, insan kaçakçılığı ve devlet güvenliğine karşı suçlarla sınırlıydı. Yeni yasayla kapsam genişletildi.
Kararın bugün yürürlüğe girmesiyle uygulamanın nasıl şekilleneceği yargı kararlarıyla netlik kazanacak.