ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahatini şubatın ilk haftasında yapmayı planlıyordu.

NASA fırlatma öncesi testin tamamlandığını duyurdu. Testte sıvı hidrojen sızıntısı tespit edildi ve bazı teknik aksaklıklar oldu.

Ek inceleme yapılmasına karar verilirken şubat için planlanan fırlatma takvimi iptal edildi. Görevin en erken martta yapılabileceği bildirildi. 1972’den beri Ay’a gidecek ilk insanlar şunlar:

Reid Wiseman (NASA)

Victor Glover (NASA)

Christina Koch (NASA)

Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı)

Roketin fırlatma rampasındaki canlı yayınsa devam ediyor.

Şimdilik Ay’a gidilecek ama Ay’a inilmeyecek

Artemis II Ay’a inmeyecek. Bu görevin amacı, bir sonraki Artemis III görevi kapsamında astronotların Ay’a inişi için zemin hazırlamak.

NASA, Artemis III’ü en erken 2027’de fırlatacağını söylüyor. Uzmanlara göreyse olası en erken tarih 2028.

Aracın tipine karar verilmediği gibi ABD merkezli Axiom şirketinin ürettiği yeni uzay kıyafetleri de henüz hazır değil.

Bu görevden sonraysa Ay’da sürekli bir insan varlığı sağlamak için Artemis IV ve V, Ay’ın yörüngesinde dönecek küçük bir uzay istasyonu olan Gateway’i inşa edecek.