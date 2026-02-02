18-25 Ocak'ta İtalya'nın güney kıyıları ve Malta'da ciddi hasara yol açan Harry Kasırgası'nın, Kuzey Afrika kıyılarından Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'i geçmeye çalışan çok sayıda göçmeni etkilediğine dair bir kurumdan daha açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) 26 Ocak'ta, Harry Kasırgası'nın etkili olduğu söz konusu tarih aralığında, "birkaç teknenin ölümcül kazalara karıştığını" belirten açıklamasının ardından İtalya merkezli "Mediterranea Saving Humans" isimli STK'den de bu tezi destekleyen açıklama yapıldı.

"Mediterranea Saving Humans"ın açıklamasında, Harry Kasırgası sırasında denizde yaklaşık 1000 kişinin kaybolmuş olabileceği belirtildi.

Açıklamada, bu sayının, Libya ve Tunus'taki göçmenlerden toplanan ifadelerden elde edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mediterranea Saving Humans Başkanı Laura Marmorale, bunun "Orta Akdeniz rotasında son yılların en büyük trajedilerinden biri" olduğunu belirterek, İtalya ve Malta hükümetlerini "sessiz kalmakla" ve "parmaklarını bile kıpırdatmamakla" suçladı.

Malta yakınlarında 23 Ocak'ta yük gemisi tarafından kurtarılan bir göçmen, teknesindeki 50 kişinin denizde hayatını kaybettiğini belirtmiş, bu olayın ardından İtalya Sahil Güvenlik kaynakları da ülke basınına Orta Akdeniz'de kasırga sırasında en az 380 kişinin kaybolduğunu aktarmıştı.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan göçmenlerden yardım çağrısı yapanları bu güzergahta Avrupa devletlerinin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, 2023'ten bu yana İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümetin, sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerin kurtarma operasyonları yürütmesini zorlaştıran bazı yasal düzenlemeleri nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorluk yaşıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası veya Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin olumsuz deniz ve hava koşulları sebebiyle alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.