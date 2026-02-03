Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı’nın (Europol) da destek verdiği baskında Fransız siber suç birimi ofisi arıyor.

Baskın, X’in algoritması ve önerdiği içeriklerle ilgili Ocak 2025’te başlatılan soruşturma nedeniyle düzenlendi.

Savcılık Musk ve X’in eski CEO’su Linda Yaccarino’nun soruşturma kapsamında nisandaki duruşmaya çağrıldığını duyurdu.

X’ten henüz bir açıklama gelmezken savcılık operasyonun sosyal medya platformunun Fransız yasalarına uyması için düzenlendiğini belirtti.

Soruşturma Temmuz 2025’te X’te yapay zeka üretimi cinsel içerik ve Yahudi soykırımı inkarı paylaşımlarının artmasıyla genişletilmiş.

Paris Savcılığı X şirketinin sosyal medya platformunu terk ettiğini de duyurdu.