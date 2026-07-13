Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana “sahte banka ödeme emri ve poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket” meselesiyle ilgili tutuklanan N.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

64 Kişinin Kart Bilgileri Kullanıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı. Çakır, zanlının 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden şirketin direktörü V.B.E. ile H.S. birlikte ortak hareket ederek, 64 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, sahte kaza sigortası yaptıklarını ve mail order sistemi ile sanal pos cihazıyla sigorta poliçesini ödenmiş gibi göstererek, 80 bin dolar tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Telefon İncelemesinde Dekontlar Tespit Edildi

Polis, zanlının 9 Temmuz’da İskele’de tutuklandığını, cep telefonunun emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Polis, mesele kapsamında daha önce tutuklanan H.S.’nin telefonunda zanlıyla ilgili dekontlar tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

75 Bin TL Nakit Teminat

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 75 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.