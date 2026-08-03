Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçundan tutuklanan A.C. Z. mahkemeye çıkarıldı.

2435 Günlük İzinsiz İkamet Tespit Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Mehmet Çatal olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 30.07.2026 tarihinde saat 11.55 raddelerinde Lefkoşa'da şüpheli hareketleri üzerine zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 29.11.2019 tarihinden itibaren 2435 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

İhraç İşlemleri Sürüyor

Soruşturmanın devam ettiğini ve ihraç işlemlerinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.