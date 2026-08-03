Kamalı Haber

Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan M.D., A.M. ve eşi F.M. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis Olayı Anlattı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Fırat İşler mahkemede olguları aktardı. Polis, 01.08.2026 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Larnaka’da sakin taksici M.D.’nin A.M., F.M. ve 3 yaşındaki çocuklarını Larnaka’dan alıp Girne’de bir otele götürmek için yola çıktığını, navigasyona Girne konumunu yazdığını, ancak Gaziler köyünden 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip KKTC’ye geçecekleri sırada görevli askerler tarafından tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandıklarını söyledi.

Çocuk Koruma Altına Alındı

Polis, çiftin 3 yaşındaki çocuklarının ise sosyal hizmetlerde koruma altına alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların beyanlarının araştırılacağını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

"Şoför Yolu Şaşırdı" Savunması

Mahkemede söz alan A.M. ve eşi F.M. ise şoförün yolu şaşırdığını, kendilerinin suçu olmadığını söyledi.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.