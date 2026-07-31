Kamalı Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Okaliptüs Operasyonunda 600 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucuyla yakalanan Ukrayna uyruklu M.Y. ile Letonya uyruklu J.G. ve K.K. mahkemeye çıkarıldı. Güney Kıbrıs’ta yaşayan kuzeye uyuşturucu taşıyan kuryeler hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Okaliptüs ağacının altına gömmeye çalışırken yakalandılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Celal Durukan olguları aktardı.

Polis, 30.07.2026 tarihinde saat 15.15'de Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Mehmet Akif Caddesi üzerinde şüpheli vaziyette tespit edilen zanlıların takibe alındığını söyledi. Polis, zanlıların bir süre sonra okaliptüs ağacının altına bir şeyler gömmek isterken tespit edildiklerini belirtti. Polis, ekipleri fark eden zanlıların kaçmaya çalıştığını, ellerindeki çantayı ve paketi attıklarını açıkladı. Polis, zanlıların tutuklandığını, pakette yapılan kontrolde 120 gram, iki ayrı çantada yapılan kontrolde ise 480 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada J.G.'nin uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan temin ettiğini, üç zanlının birlikte ithal ettiğini ve kuzeyde J.G.'nin yönlendirmesiyle çeşitli noktalara bırakılacağının öğrenildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Soruşturma sürüyor

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.