Kamalı Haber

KKTC’de ikamet izinsiz oldukları tespit edilerek tutuklanan Bangladeş uyruklu A.M., T.K., M.R., S.İ., M.R. ile K.S. mahkemeye çıkarıldı.

2699 güne kadar izinsiz ikamet ettikleri belirlendi

Demirhan Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Buğra Ceren olguları aktardı.

Polis, 31.07.2026 tarihinde Minareliköy ve Haspolat’ta Demirhan Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.M.’nin 22.05.2026 tarihinden itibaren 70 gün, T.K.’nın 01.05.2026 tarihinden itibaren 91 gün, S.İ.’nin 22.05.2026 tarihinden itibaren 70 gün, M.R.’nin 11.08.2023 tarihinden itibaren 1085 gün, M.R.’nin 11.03.2019 tarihinden itibaren 2699 gün, K.S.’nin ise 01.04.2026 tarihinden itibaren 121 gün yetkili makamdan izin almaksızın KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların KKTC’de kalma nedenlerinin araştırılacağını, ihraç işlemleri için de yazı yazılacağını kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

"Çalışma iznimizi işveren çıkarmadı"

Mahkemede söz alan 6 zanlı, çeşitli işlerde çalıştıklarını söyledi. Zanlılar çalışma izin sürelerinin bittiğini, işverenlerin yeni izin çıkarması için beklediklerini belirtti. Uzun süredir ülkede kaçak yaşayan iki zanlı ise patronların çalışma izni çıkarmadığını ifade etti.

Mahkemeden 3 gün tutukluluk

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ergin Atıcı, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.