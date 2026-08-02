Kamalı Haber

Doğancı'da meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlarından tutuklanan 18 yaşındaki Ö.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Tartışma ağır yaralanmayla sonuçlandı

Güzelyurt Polis Karakolu'nda görevli polis, olguları aktardı.

Polis memuru, 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 06:30 raddelerinde Doğancı'da sakin zanlının birlikte yaşadığı kendisinden yaşça büyük olan nişanlısı aynı adreste sakin C.F. (48) ile ikametgahları içerisinde çocuğunu yanına alma konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu kadının başına elleri ile vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, kadının korunmak için kendisini yatak odasına kilitlemesine müteakip zanlının kapıyı zorladığı sırada içeri girmesinden korkan kadının 4 metre yükseklikteki pencere camından atladığını kaydetti.

Bel kemiği kırıldı, beyin kanaması geçirdi

Polis, zanlının müştekinin bel kemiğinin kırılmasına ve beyin kanaması geçirmesine sebep olup vahim bedensel zarara uğrattığını belirtti. Polis, müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde müşahede altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunduğunu, zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, üç gün ek süre talep etti.

"Tek isteğim nişanlımı görmek"

Mahkemede söz alan zanlı ise tek isteğinin nişanlısını görmek olduğunu ifade etti.

Mahkemeden 3 gün tutukluluk

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ergin Atıcı, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.