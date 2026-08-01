Kamalı Haber

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen N.S., B.C.O., M.K., S.B.C.S., N.A., R.T.O. ve B.O.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

3005 güne kadar izinsiz ikamet ettikleri belirlendi

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Aykut Özkan mahkemeye olguları aktardı.

Polis çavuşu Özkan, 31.07.2026 tarihinde saat 14:00-00:00 saatleri arasında Gönyeli bölgesinde, Gönyeli Polis Karakolu ekiplerince yapılan muhaceret kontrollerinde, N.S.’ın 11.08.2025 tarihinden itibaren 354 gün, B.C.O.’nun 27.03.2022 tarihinden itibaren 1587 gün, M.K.’nın 09.05.2018 tarihinden itibaren 3005 gün, S.B.C.S.’nin 30.04.2023 tarihinden itibaren 1158 gün, N.A.’nın 15.06.2026 tarihinden itibaren 46 gün, R.T.O.’nun 29.11.2025 tarihinden itibaren 244 gün ve B.O.A.’nın ise 30.09.2019 tarihinden itibaren 2437 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti. Polis çavuşu, zanlıların statüleri için yapılması gereken yazışmalar ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 3 gün tutukluluk

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ergin Atıcı, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.