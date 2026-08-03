Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “derbeder şahıs” suçlamasıyla tutuklanan U.K. mahkemeye çıkarıldı.

Polis: İhraç İşlemleri Başlatıldı

Mahkemede mesele ile ilgili Polis Memuru Yusuf Menekşe olguları aktardı. Polis, 30 Temmuz 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen zanlının parası, işi ve kalacak yeri olmadığını söyleyip, Türkiye’ye gönderilmeyi talep ettiğini söyledi. Polis, zanlının derbeder şahıs suçlamasıyla tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde ihraç işlemi başlatıldığını ancak henüz tamamlanmadığını aktardı. Polis, ayrıca zanlının ülkede herhangi bir suça karışıp karışmadığının da araştırılacağını belirterek, ek süre talep etti.

Mahkemede Türkiye’ye Gitmek İstediğini Söyledi

Mahkemede söz alan zanlı ise Türkiye’ye gitmek istediğini söyledi.

Mahkemeden 8 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.