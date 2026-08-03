Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan 16 yaşındaki A.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Şarj Aleti Tartışmasında Ağabeyini Bıçakladı

Meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Marmara bölgesindeki ikametgâhta ağabeyi A.Y. ile şarj aleti kullanma konusunda çıkan tartışma sonucu, 17 santimlik bıçakla ağabeyinin bacak iç kısmında 2 santimetrelik kesi oluşmasına neden olarak yaralama suçunu işlediğini söyledi.

Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydetti. Doktor raporunun temin edildiğini ve ağabeyin ifadesinde zanlıdan şikâyetçi olduğunu belirttiğini aktardı.

Bıçak Emare Alındı, İzinsiz İkamet Ortaya Çıktı

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını, olayda kullandığı bıçağın kendi gösterimiyle bulunarak emare alındığını söyledi.

Yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 26 Şubat 2023 tarihinden beri KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, iki kardeşin aynı evde yaşadığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

"Sinirime Yenik Düştüm"

Mahkemede söz alan zanlı, sinirine yenik düştüğünü söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.